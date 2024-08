Si aprono le Paralimpiadi a Parigi presente Mattarella 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - È iniziata ala sfilata delle Nazioni che prendono parte ai XVII Giochi paralimpici. I Paesi che prenderanno parte allesono 169. Ad aprire la sfilata che si svolge tra gli Champs-E'lysees e l'iconica Place de la Concorde, è stato l'Afghanistan. Come accaduto per le Olimpiadi, anche per lesi tratta della prima cerimonia all'esterno di uno stadio. A differenza del diluvio che ha caratterizzato la cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici, questa sera ac'è un bellissimo tramonto. L'Italia ècon la delegazione più numerosa di sempre, ben 141 tra atlete e atleti. Per la prima volta nella storia un Capo dello Stato italiano sta assistendo alla cerimonia d'apertura dei Giochi paralimpici. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è seduto sulla tribuna d'onore accanto alla presidente dell'Islanda, Halla Tomasdottir.