Roma trovato nudo con la testa nel frigo | è un giallo la morte di un tedesco di 65 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È stato, disteso a terra, con lanel. Undi 65, Joachim Radtke Horst, è stato rinvenuto così la mattina di lunedì 26 agosto dopo che un collega si era recato nella sua villa a, nel quartiere Fidene, e aveva lanciato l’allarme. Nell’abitazione, come scrive Il Messaggero, non sono stati trovati segni di effrazione: la porta era chiusa. La polizia percorre ogni ipotesi in attesa dell’autopsia. Dal sabato precedente il 65enne era irreperibile al telefono. Il ritrovamento Per questo il collega, di una ditta di autonoleggio dove Horst era dipendente, era andato a casa sua lunedì in via di Santa Colomba, dentro la Riserva della Marcigliana. Ma non ricevendo alcuna risposta al campanello, preoccupato, ha deciso di chiamare il 118 intorno alle 10 di mattina.