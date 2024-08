Orari Formula 1 Gp d’Italia a Monza 2024 | dove e quando vedere qualifiche e gara Sky Now Tv8

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempio della1 se ce n’è uno.si prepara all’evento dell’anno, per il 16esimo Gran Premio della stagione. Il weekend in Olanda ha dato delle chiare risposte: la Red Bull arranca e la McLaren di Lando Norris è tornata prepotentemente il lotta per il Mondiale con una prova dominante. Buoni segnali anche dalle due Ferrari che – dopo le deludenti– hanno compiuto un mezzo miracolo in. “Arriviamo in Italia su di morale a dimostrazione di come in questa1 molta differenza la faccia la capacità di riuscire a mettere insieme tutti gli aspetti e sfruttare al meglio il potenziale del pacchetto a disposizione”, ha dichiarato il Team Principal Frédéric Vasseur. “L’obiettivo, mio, dei piloti e di tutta la Scuderia, sia la squadra che va in pista che le centinaia di persone operative da Maranello, è tornare a far saltare di gioia i tifosi”.