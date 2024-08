Naufragio Palermo svolta nell’inchiesta | ci sono altri due indagati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non si fermano l’inchiesta suldi. Oltre al comandante Cutfield,altre due le persone indagate dalla Procura Proseguono senza sosta le verifiche degli inquirenti suldiancora diversi i punti da chiarire sull’incidente che coinvolto il veliero Bayesian e la scelta del magistrato di iscrivere altre due persone sul registro degli, oltre naturalmente al comandante Cutfield, sembra confermare che si poteva fare qualcosa di più rispetto a quanto poi realmente avvenuto. Tre persone indagate per ildi(Ansa) – cityrumors.itDa sottolineare che il comandante ha sempre respinto le accuse. Cutfield, che nell’interrogatorio di ieri, martedì 27 agosto, si è avvalso della facoltà di non rispondere, subito dopo la tragedia ha parlato di una tempesta d’acqua improvvisa e non prevedibile.