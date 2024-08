Nasconde il corpo della madre nel congelatore per intascare la pensione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un uomo di 54 anni a Sarroch, vicino a Cagliari, è stato denunciato per aver occultato ildeceduta in un, con l’obiettivo di continuare a riscuotere indebitamente la sua. I carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione, hanno scoperto il cadaveredonna di 78 anni all’interno delsituato al piano terra dell’abitazione dell’uomo. Gli investigatori non escludono che la morte sia avvenuta per cause naturali. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di truffa aggravata ai danni dello Stato e di occultamento di cadavere. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni aspettovicenda e determinare l’esatta dinamica dei fatti. Aggiornamento ore 13.