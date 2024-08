Mercato Milan due colpi per scacciare la crisi | Fonseca può sorridere

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilconta di regalare due rinforzi a, destinati a rafforzare il centrocampo ed il reparto offensivo: i nomi. Ha fatto scattare diversi campanelli d’allarme, in casa, il deludente avvio di stagione. La dirigenza, in occasione di un recente confronto, ha espresso massima fiducia nei confronti di Paulotuttavia i deludenti risultati fin qui ottenuti e le criticità emerse a livello di gioco destano particolare preoccupazione negli ambienti rossoneri. La speranza del club è che il tecnico riesca subito ad invertire la tendenza negativa: il mirino, in tal senso, è puntato sulla trasferta di domenica sul campo della Lazio. Pauloriceverà rinforzi (LaPresse) – Serieanews.comIn cantiere, in ogni caso, ci sono diversi acquisti volti a rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore lusitano.