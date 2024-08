Lotta all’abusivismo sulla spiaggia | sequestrati oltre 1 500 prodotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) E’ stata portata a termine dalla Polizia locale di Numana l’operazione sulle spiagge per lacommerciale, proseguendo nel Patto sottoscritto appositamente in Prefettura. Dal porto fino a Marcelli, gli operatori guidati dal comandante Roberto Benigni hanno intercettato alcuni extracomunitari che appena viste le divise si sono dati alla fuga lasciando a terra la merce. La stessa è stata recuperata e posta sotto sequestro amministrativo. Sarà devoluta alla parrocchia numanese per fini caritatevoli e di beneficenza dato che gli agenti non hanno riscontrato marchi falsi o mendaci. Sono circa mille e 500 i pezzi sottratti al commercio abusivo durante questa operazione. Il fenomeno a Numana è comunque molto diminuito rispetto al passato grazie anche alle frequenti operazioni della Guardia di Finanza e delle altre forze dell’ordine.