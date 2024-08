L’irruzione del metal nell’immaginario collettivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Parigi si tinge di nero, alla Philarmonie dove, fino al 29 settembre 2024 va in scena. Diabolus in musica, curata da Milan Garcin e Corentin Charbonnier. L’idea è quella di creare una cattedrale con un impressionante display di gotiche vetrate in cui vanno in scena i gruppi che hanno determinato questo immaginario, in tutti i mille rivoli della sua storia in un cinquantennio. L’esposizione parte dal grido di Robert Plant, nella classica Immigrant song, che parlava di un rituale per entrare nel Valhalla.