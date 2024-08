Le proteste dei manifestanti | Sì alle piante no al cemento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Conclusa la doppia manifestazione per ricordare il 25 agosto 1509, quando il pino domestico, simbolo di accoglienza, forza, generosità, fecondità ed eternità comparve per la prima volta nello stemma della città di Ravenna, e allo stesso tempo chiedere una revisione dei progetti che prevedono l’abbattimento di oltre sessanta pini cinquantennali di viale Romagna a Lido di Savio e di quelli storici di via Maggiore a Ravenna. Un centinaio i partecipanti a Lido di Savio, e quasi 200 a Ravenna nel momento di massima affluenza prima della partenza del corteo. Tanti gli interventi, quelli di semplici cittadini e di personalità di spicco del mondo della cultura e dell’attivismo civico, come Claudio Casadio, Marcello Landi, Eugenio Baroncelli, Danilo Montanari, Giuliano Babini, Mariella Delogu, Eros Antonellini, Ivano Mazzani, Pippo Tadolini, Raffaella Veridiani, Andrea Gugliotta e altri.