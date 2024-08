Lazio vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano Serie A 2024/2025. Momento delicato per entrambe, soprattutto per i rossoneri che devono ancora vincere in stagione.vssi giocherà sabato 31 agosto 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Una vittoria ed una sconfitta, questo il bilancio dei biancocelesti nelle prime due giornate. L’esordio contro il Venezia è stato convincente con il 3-1 rifilato ai lagunari, ma non altrettanto si può dire della sfida successiva contro l’Udinese persa per 2-1. C’è bisogno di ritrovarsi per mantenere l’equilibrio. I rossoneri sono apparsi decisamente in difficoltà in queste prime due giornatehanno raccolto soltanto un punto. Al pareggio casalingo contro il Torino, è infatti seguita la sconfitta di Parma accompagnata da una prestazione sconcertante.