L’allenatore di Gimbo | Le Olimpiadi il riscatto e gli attacchi sui social | ma è così che si carica

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ancona, 28 agosto 2024 – Magicè tornato. Il successo di Chorzow, nell’appuntamento di Diamond League di domenica scorsa, ha dimostrato che Gianmarco Tamberi ha ancora tanta voglia di stupire, di mettersi in mostra, di dimostrare tutte le sue straordinarie capacità. Dopo l’odissea vissuta alledi Parigi ha il sapore del, della rinascita. E non stupisce il suo allenatore.Tamberi con il suo allenatore Giulio Ciotti (a destra) e il preparatore Palloni Mamma Sabrina contro la sfortuna: "Ha lottato ancora senza arrendersi" Giulio Ciotti, a Chorzow quella diè stata un po’ una rinascita? "Gianmarco s’è presentato alleche poteva battagliare per la vittoria, dopo il 2.37 di Roma ci aveva fatto ben sperare. Poi abbiamo avuto un po’ di problemi, l’infortunio in Ungheria che abbiamo superato, e tutto il resto.