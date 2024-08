La pizza rende felici regala momenti di gioia e ti tira su dopo una giornata difficile | ad affermarlo è la scienza Ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tornare a casauna duradi lavoro o da scuola e cercare un rimedio per un attimo dità e relax. E la soluzione, secondo la, è lì a portata di mano: ordinare una buona e sana. “In una fumante Margherita- ha affermato a Il Corriere della Sera, la biologa Jolanda Grillone componente dell’Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali dell’Università degli Studi di Salerno – c’è il triptofano, un amminoacido essenziale presente nella mozzarella e nell’impasto. Tale sostanza viene utilizzata dal corpo per produrre serotonina, un neurotrasmettitore che contribuisce al benessere e allatà (e che non a caso è soprannominato l’ormone dellatà. Laè apprezzata in tutto il mondo e può essere una componente sana di una dieta equilibrata”.