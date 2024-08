La nuova Promozione Luco i conti di Ranucci | Ci salveremo così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Prosegue la preparazione precampionato deldel presidente Franco Carnevali per la stagione di. Agli ordini del nuovo tecnico Stefanoe del suo staff formato da Magherini e Maoggi, ogni due giorni la squadra affronta una serie di allenamenti congiunti. Dopo quello con la Sestese, stasera al "Bini" (ore 20) con il Banti Barberino e sabato (ore 15,30) con il Lebowski, saranno utili per perfezionare i meccanismi di gioco. E’ unche nelle ultime uscite ha mostrato di essere a buon punto. Dopo l’esperienza precedente nel girone A, quest’anno ilè tornato a far parte del raggruppamento C, un campionato diverso, che richiederà un impegno maggior, anche in previsione delle difficoltà che la squadra didovrà incontrare nelle prime sfide.