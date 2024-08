Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ezio Gamba ha passato gli ultimi quindici anni in Russia. È arrivato nel 2009 come direttore tecnico della nazionale maschile die nel 2012 è stato nominato general manager del team. A Londra ha vinto tre ori e altre medaglie. Ma ha anche avuto un allievo piuttosto celebre:. Oggi è tornato nel suo Paese natale per candidarsi alla presidenza della Fijlkam, la federazione ItalianaLotta Karate Arti Marziali, nonostante il suo contratto in Russia scada nel 2028. E in un’intervista a La Stampa racconta ildello Zar. Ildello Zar Ilè una pavimentazione giapponese composta da pannelli rettangolari affiancati fatti con paglia di riso intrecciata e pressata. «L’ho incontrato in tutto una ventina di volte. L’ultima è stata quattro anni fa, perché poi è scoppiata la guerra e io sono stato male.