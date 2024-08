Germania in cattive acque

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’industria che vede svanire quote di mercato, la fiducia degli investitori che va a picco, un welfare che fa sempre più fatica. Con un Cancelliere, Olaf Scholz, non all’altezza dei problemi. Così laperde primati e sicurezze. E in questa crisi rischia di trascinare l’Europa. Alla fine l’espansione dell’impianto di autovetture Tesla a Grünheide, alle porte di Berlino, non si farà. Nulla di sorprendente se si considera che la casa di veicoli elettrici fondata da Elon Musk ha fermato anche i piani per la costruzione di nuove «gigafactory» in Canada e Messico. Il mercato dell’auto rallenta su scala globale e lanon fa eccezione. A preoccupare gli osservatori è però la circostanza che dal comune del Brandeburgo arrivi l’ennesimo segnale di stanchezza dell’industria tedesca; anzi, dell’intera economia.