Germania il governo legalizza l’uso della marijuana al volante Ma con restrizioni

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Mentre in Italia, con il ddl sicurezza, è arrivata una dura stretta sulla cannabis light, indiè ora legale persino mentre si è alla guida. Una decisione in linea con la politica di parziale liberalizzazionesostanza decisa da Berlino. E con tutti i (sacrosanti) paletti del caso: il guidatore deve essere in possessopatente da oltre due anni, avere un’età superiore a 21 anni e la concentrazione del THC – il tetraidrocannabinolo, principio psicoattivocannabis – nel suo siero non deve superare i 3,5 nanogrammi per millilitro di siero. Concentrazioni che, secondo gli esperti interpellati daltedesco, non avrebbero ricadute negative sulle capacità di guida e in termini di sicurezza stradale. Anche se non esistono attualmente studi scientifici che dimostrino il contrario.