Eletti Nicola Badiali e Michele Bortoletti

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Fumata bianca per i primi due nomi che andranno a coordinare la Prima e la Seconda commissione del Comune di Foligno.(Forza Italia) è stato eletto coordinatore della prima commissione consiliare. Vicecoordinatore è Maria Frigeri (Patto x Foligno). Ieri mattina si è tenuta la prima seduta della commissione. Aarrivano gli auguri di buon lavoro della capogruppo Barbara Di, che augura al consigliere neo coordinatore buon lavoro. Ringraziando per la fiducia,ha spiegato di essere a disposizione per fare un buon lavoro per la città. Nel pomeriggio si è tenuta la riunione della Seconda commissione per l’elezione di(Stefano Zuccarini Sindaco) come coordinatore della seconda commissione consiliare. Vicecoordinatore è Diego Mattioli (Foligno In Comune).