Choc alla stazione di Maglie | 14enne violentata in bagno da due amici coetanei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si continuano purtroppo a raccontare storie di stupri, abusi e violenze sessuali in questa estate che vede spesso protagonisti giovanissimi e minorenni. Poche settimane fa un papà insospettabile fu arrestato per aver adescato minorenni online, ma sono tante anche le storie di violenze per strada, come il caso della 16enne a Bolzano drogata e stuprata da un uomo conosciutofermata dell’autobus. L’ennesima atroce storia di violenza carnale arriva da, in provincia di Lecce, dove unasarebbe stata stuprata nei bagni dellada un coetaneo e da un suo amico di 15 anni. I due sarebbero già stati individuati: uno sarebbe residente in provincia di Lecce e l’altro in provincia di Brindisi.