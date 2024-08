Cesena-Catanzaro oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valido per la terza giornata del campionato italiano di/2025. Turno infrasettimanale in cadetteria, con le ultime tre partite del mercoledì dopo un martedì sera scoppiettante. Dopo la vittoria interna al Manuzzi contro l’altra neopromossa Carrarese, i romagnoli sono caduti sul campo del Sassuolo per 2-1; ora l’obiettivo è quello di tornare a macinare punti, ma contro i giallorossi calabresi non sarà semplice. Gli uomini di Fabio Caserta hanno iniziato la stagione con due pareggi contro Sassuolo e Juve Stabia, e ora sono alla ricerca della prima vittoria., come seguire il match L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 28 agosto alle ore 20.