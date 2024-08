Capelli decolorati idee e consigli per riparare eventuali danni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Secchezza, effetto crespo, doppie punte, ciocche sfibrate e perdita di lucentezza sono segni inequivocabili deibruciati e danneggiati da una decolorazione eseguita in modo non corretto. Con i giusti prodotti e una procedura attenta, invece, è possibile ottenere la tinta desiderata senza compromettere la salute della chioma. In ogni caso, se fosse accaduto qualche piccolo incidente, per fortuna, come vedremo nei prossimi paragrafi, si può correre ai ripari. Protezione La decolorazione è uno dei trattamenti più aggressivi per i. È dunque essenziale che, preliminarmente, ci si affidi a un professionista che possa valutare attentamente la struttura del capello prima di procedere seguendo i passaggi necessari. Innanzitutto, dopo un’accurata analisi, si inizia con un test per valutare la reazione deialla decolorazione.