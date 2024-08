Calciomercato Milan Gazzetta | torna di moda Adrien Rabiot Le condizioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 28 agosto 2024), secondo ladello Sport la pista che porta adresta ancora viva. Ecco leLa pista che porta all’ex centrocampista della Juveresta più viva che mai e secondo quanto riportato dalladello Sport, nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Ismael Bennacer in Arabia Saudita, la dirigenza del club di via Aldo Rossi potrebbe decidere di affondare il colpo per il francese. Sarebbe un colpo davvero di alto livello, visto la caratura del giocatore e l’esperienza europea. Il, però, potrà vedere la trattativa entrare nel vivo solamente nel caso in cui il mediano algerino decidesse di forzare la mano per l’Arabia Saudita. Il problema resta l’ingaggio del centrocampista francese, che aveva rifiutato 7 milioni di euro dalla Juve.