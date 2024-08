Bufera su Lino e Alessia accordo con Signorini per il GF? Cosa succederà

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un po’ di giorni fa è stata annunciata la notizia della partecipazione al Grande Fratello diGiuliano. Sulla faccenda è intervenuta anchePascarella, la quale ha detto delle cose inaspettate. In men che non si dica, poi, sul web è scoppiato il caos. Hanno iniziato a rincorrersi delle voci inerenti un possibileche sembrerebbe esserci stato trae Alfonso, allo scopo di replicare al GF il teatrino di Mirko Brunetti e Perla Vatiero della scorsa edizione. I dettagli del presuntotra AlfonsoGiuliano ePascarella per il GF Alcuni influencer dei social, tra cui Alessandro Rosica, hanno divulgato delle segnalazioni su, accusandoli di essere in contatto tra di loro in vista soprattutto del Grande Fratello, ma non solo.