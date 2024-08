Baseball Pesaro prepara la sfida al Bari in palio c’è una fetta di B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo un breve periodo di riposo ilha ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni nei playoff per la promozione in serie B. Si parte il 1 settembre contro ilalle 11 in casa. "Non possiamo tralasciare nulla al caso. Stiamo lavorando sodo perre al meglio una gara fondamentale della nostra stagione. Siamo ai playoff e chi perde è fuori e noi vogliamo arrivare fino in fondo". Queste sono le parole del manager Thomas Iacomucci. Ma oltre la prima squadra c’è un settore giovanile che continua a dare soddisfazioni. Nell’ultimo anno 5 sono stati i ragazzi pesaresi convocati nelle varie Nazionali giovanili e con il5. Tre sono i tecnici dedicati al settore giovanile per far crescere una ventina di ragazzi di varie età che compongono 4 squadre impegnate nei campionati regionali e in vari tornei.