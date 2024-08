Antifascisti invece di guardare al passato occupatevi del futuro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Al direttore - “C’è un antifascismo che ha contribuito a riportare la pace e la democrazia in Italia, cancellate dal nazismo e dal fascismo, dalla guerra, dall’orrore delle leggi razziali. In quello mi riconosco. C’è un antifascismo che voleva portare l’Italia sotto un’altra dittatura, quella di ispirazione sovietica, che ha generato la lotta armata negli anni 70. Quello lo ripudio e lo combatto”. Lo ha detto Fabio Rampelli in un’intervista a Repubblica. Sottosegretario alla Giustizia al posto di Delmastro sarebbe una buona idea?Luca Rocca Chiunque, tranne Delmastro.