Al via la XXIX edizione di ‘Pomigliano Jazz’

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Laditorna dal 6 al 9 settembre, portando la sua formula itinerante a Pomigliano d’Arco. Diretto da Onofrio Piccolo, il festival offre una serie di eventi musicali in luoghi suggestivi come le Basiliche Paleocristiane di Cimitile, l’Anfiteatro romano di Avella, e ora alla Stazione della Circumvesuviana di Pomigliano d’Arco, temporaneamente chiusa per manutenzione. Il programma prevede concerti, dj set, performance artistiche e la mostra ‘Sound Stories’, con artisti italiani e internazionali, tra cui Daddy G dei Massive Attack, Theon Cross, Gianluca Petrella e molti altri. L’evento è patrocinato dalla Regione Campania e sostenuto dal Ministero della Cultura. Biglietti disponibili su Azzurro Service e Vivaticket.