US Open 2024 Lucia Bronzetti | Stavo giocando bene prima del ritiro di Sun Sabalenka? Non parto sconfitta

(Di martedì 27 agosto 2024)si è tolta la soddisfazione di passare il primo turno allo US, Slam nel quale lo scorso anno raggiunse il terzo turno. La romagnola ha piegato Lulu Sun: l’australiana si è ritirata dopo un set ben giocato dall’azzurra che quindi affronterà al secondo turno Aryna. Ecco le parole dopo il match raccolte da Supertennis: “Oggi, mi spiace per come sia finita ma nei primi game lei stavaad un buon livello e fino al 4-3 non sembrava avere grossi problemi. Io ho cercato di rimanere concentrata su me stessa, senza guardare quello che accadeva dall’altra parte della rete. Ho lavoratoin preparazione di questo torneo e una vittoria negli Slam mi serviva, è stato un anno difficile e anche piuttosto sfortunato con i sorteggi. Sono contenta che la vittoria sia arrivata proprio qui, in quello che oramai è il mio Slam preferito”.