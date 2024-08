Trofeo ’Città di Ferrara’ Ariosto seconda Si impone Casalgrande col minimo scarto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) L’Securfox cede di misura in finale contro il, che si aggiudica il torneo “Città di Ferrara”. Nonostante l’indolore sconfitta, per le ferraresi la soddisfazione di aver giocato alla pari contro formazioni che già militano da diversi anni nella massima serie, campionato che vedrà anche l’ai nastri di partenza nella prossima stagione. Molta curiosità per vedere all’opera i nuovi acquisti, che si sono dimostrati immediatamente di caratura importante, contribuendo a conferire alla formazione guidata in panchina da Lucas Vitale Alvarez un maggiore tasso tecnico. L’estone Gorbatsjova ha fin da subito preso possesso della cabina di regia guidando con personalità la manovra ferrarese, rendendosi pericolosa al tiro quando il pallone scottava come dimostrano le sette reti complessive fra le due partite messe a referto.