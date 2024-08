Tappa 10 Vuelta 2024 | tris di Van Aert Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Baiona (Spagna), 27 agosto- La10 dellaporta la carovana da Ponteareas a Baiona dopo 160 km. Il terreno sembra perfetto per una fuga dalla distanza e infatti il vincitore di giornata esce dall'attacco della prima ora, a sua volta formatosi dopo una lunga attesa e un inizio piuttosto turbolento: si tratta di Wout Van, il favorito assoluto che non delude le aspettative prima inserendosi nell'attacco buono, dopo averlo cercato fin dalla prima pedalata, e poi beffando i compagni di fuga dopo il traguardo volante di A Barroca. Il belga scatta per blindare ulteriormente la sua maglia verde e per sfruttare una distrazione di Marc Soler, il rivale più pericoloso, rimasto momentaneamente attardato con l'ammiraglia: solo Quentin Pacher non si fa beffare dal corridore della Visma-Lease a Bike prima di alzare a sua volta bandiera bianca a ridosso degli ultimi metri.