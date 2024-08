Soddisfazione Lorè | Siamo tutti con lui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) "La presenza di Matteo Betti, senese, alle Paralimpiadi è unaper tutta la città". L’assessore allo Sport del Comune di Siena, Lorenzo, ha fatto il suo personale augurio all’atleta azzurro. "Abbiamo seguito il suo percorso - ha affermato -, lo abbiamo appoggiato, abbiamo partecipato agli allenamenti svolti qua a Siena dalla nazionale paralimpica e sappiamo quanta dedizione mette in quello che fa. Il rapporto è molto stretto.emozionati insieme a lui e aspettiamo di vedere cosa farà la prossima settimana". Poi la promessa. "Lo aspetteremo, al suo ritorno, per festeggiarlo ancora e anche di più, indipendentemente dall’esito della gara, sperando che sia molto positivo, per lui e per tutta la città". Una città che si può considerare patria della scherma, visto che solo qualche settimana fa, c’era Alice Volpi alle Olimpiadi.