Sinner inizio da incubo Poi si riprende e domina | McDonald ko in 4 set Jannik vola al secondo turno degli Us Open

(Di martedì 27 agosto 2024) New York, 27 agosto 2024 – Vittoria in rimonta al debutto agli Usper. Il numero 1 al mondo, reduce dalle polemiche sul caso Clostebol, ha dovuto rimontare Mackenzie(140 della classifica Atp) per qualificarsi al. L’azzurro ha infatti perso il primo set, poi però ha ritrovato il suo tennis e si è sbarazzato dello statunitense 2-6, 6-2, 6-1, 6-2, infilando anche una striscia di 9 game consecutivi. "Non ho iniziato nel migliore dei modi, ma la prima gara nei tornei non è mai facile. Ho cercato di rimanere mentalmente nel match e ritrovare ritmo e sono contento di essere riuscito finalmente a vincere una gara sul campo centrale dopo diversi tentativi", le parole didopo la vittoria. "Vado avanti giorno per giorno, cercherò di migliorare nella prossima gara, vediamo cosa riuscirò a fare.