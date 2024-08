RVD potrebbe tornare in WWE a determinate condizioni?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 agosto 2024) Rob Van Dam, riconosciuto come uno dei wrestler professionisti più abili dal punto di vista tecnico, nel corso della sua carriera ha lottato contro molte stelle di prima grandezza, tra cui Triple H. Nell’ultimo anno, l’Hall of Famer della WWE ha fatto numerose apparizioni televisive in AEW e ha persino dichiarato di essere aperto a una lunga permanenza li. La sua ultima apparizione nella compagnia di Tony Khan risale ad aprile, ma i fan vogliono ancora sapere se tornerà in WWE. AIn un recente confronto con i fan su Twitter, RVD ha condiviso l’unica condizione cheinvogliarlo anella federazione di Stamford.