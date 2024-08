Papà è morto Lutto nello sport l’annuncio inaspettato del figlio | Era malato di cancro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) La comunità delloè inper la scomparsa di Sidney Raymond Eudy, meglio conosciuto con il ring name di Sid Vicious, avvenuta il 26 agosto 2024 all’età di 63 anni dopo una lunga battaglia contro il. Eudy, alto 1,98 metri per 143 kg, è stato uno dei wrestler più iconici e influenti degli anni ’90 e 2000, con un carisma naturale che lo ha reso immediatamente riconoscibile e amato dal pubblico. Eudy ha iniziato la sua carriera nel 1987 in varie federazioni regionali, adottando il nome di Lord Humongous. >> “Ha scelto così”. Jannik Sinner, la decisione prima degli Us Open Nel 1989 ha firmato con la WCW, dove è diventato noto come Sid Vicious, formando un tag team di successo chiamato The Skyscrapers. Nel 1991 è approdato in WWF (ora WWE) con il nome di Sid Justice, diventando rapidamente uno dei volti più riconoscibili della federazione.