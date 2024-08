Pallavolo Serie A2 Emma Villas lo schiacciatore Araujio ha le idee chiare | Quale è nostro obiettivo? Uno solo ossia vincere tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il nuovobrasiliano di, Alan Patrick(nella foto), ha lechiarissime su cosa vuole dal prossimo campionato: "L’". Non ci gira intorno, va dritto al punto. Alan Patrick (si pronuncia ‘patrichi’, come ha spiegato lui stesso nel video di presentazione pubblicato sui social biancoblù pochi giorni dopo il suo ingaggio) prende virtualmente il posto di Matheus Krauchuk nello scacchiere di coach Graziosi, anche se lui di ruolo fa il martello ricevitore. Per ora si esprime in inglese, presto lo farà nella nostra lingua. "Vengo da una stagione con la maglia del Renata Volei in cui abbiamo terminato il campionato al secondo posto – ha detto raccontando sè stesso –. Ho fatto una grande esperienza e sono contento di questo". Dopo le esperienze nel suo paese, Patrick ha sorvolato l’oceano per la sua prima esperienza europea.