Napoli-McTominay c’è l’intesa | ecco cosa manca per chiudere

(Di martedì 27 agosto 2024) Iltrova l’accordo con Manchester United eper il trasferimento. La trattativa è in fase avanzata, ma un dettaglio tiene in sospeso l’affare. Ilfa sul serio per Scott. Gli azzurri hanno messo nel mirino il centrocampista scozzese del Manchester United, e la trattativa sembra essere a buon punto. Ma c’è ancora un tassello da sistemare. Il Corriere dello Sport svela i dettagli dell’operazione: “Chi sarebbe già pronto all’uso, invece, è Scott, il centrocampista della nazionale scozzese che ilha bloccato nel corso dell’ultima missione in Inghilterra del ds Manna: ci sono l’accordo con il Manchester United, il club proprietario del cartellino, e anche quello con il giocatore. Un affare da 30 milioni.” Ilsembra aver fatto breccia sia con lo United che con, ma l’affare non è ancora concluso.