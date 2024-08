LIVE Sinner-McDonald 2-6 0-0 US Open 2024 in DIRETTA | partenza ad handicap per l’azzurro l’americano vince il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio JannikSECONDO SETha vinto il 53% dei punti con la prima, entrata il 58% delle volte, ed il 29% con la seconda.ha offerto palle break in ogni turno di servizio perdendo la battuta in 3 occasioni. 2-6 Gioco eset: termina in corridoio il passante di. 40-0 Primante per. 30-0 Grandissimo rovescio lungolinea diche manovra bene dal centro del campo facendo fare il tergicristallo all’italiano. 15-0 Bruttissima volee diche aveva risposto bene ed attaccato in contropiede. Troppo brutto per essere vero. Inizio di partita inaspettato perche sta faticando molto da fondo campo. L’altoatesino è costantemente in balia del, il quale sta verticalizzando alla prima occasione utile.