Lite nel centro storico picchia la compagna in strada | ora è agli arresti domiciliari

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata del 26 agosto 2024 la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cinquantatreenne di Benevento gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della. L’arresto è stato eseguito dinvestigatori della Squadra Mobile congiuntamente a personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti nella notte di domenica 25 agosto in soccorso della donna, in seguito ad alcune telefonate al 113 che segnalavano unain atto tra le strade deldi questo capoluogo. Giunti sul posto, gli operatori si sono immediatamente sincerati delle condizioni della donna, che appariva visibilmente terrorizzata e presentava escoriazioni al volto e sulle braccia, richiedendo sul posto l’intervento del personale del 118.