Lavori Irregolari ai Piani di Pezza | Le Associazioni Ambientaliste Chiedono il Ripristino del Parco

(Di martedì 27 agosto 2024) L'Aquila - LeStazione Ornitologica Abruzzese (Soa) e Salviamo l'Orso (Slo) hanno espresso forte preoccupazione per idi sbancamento realizzati aidi, nelRegionale Sirente-Velino, che ora sono al centro di un'inchiesta giudiziaria. La Procura della Repubblica ha disposto la citazione diretta a giudizio per il direttore dei, Maurizio Blair, e per il responsabile dell'impresa esecutrice, Philipp Oberhuber, accusati di aver eseguito interventi senza le necessarie autorizzazioni e in violazione delle normative edilizie e paesaggistiche. Il caso, emerso grazie alle denunce delle, riguarda uno scavo di 3.200 metri cubi in una delle aree più pregiate dell'Appennino, parte della Rete Natura 2000 dell'Unione Europea, che include una Zona di Protezione Speciale e una Zona Speciale di Conservazione.