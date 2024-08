Laurienté verso la Francia Tre squadre su Thorstvedt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Aspetta la mezzanotte quasi fosse una Cenerentola, il Sassuolo. La mezzanotte è quella di venerdi, che chiuderà l’estenuante estate del calciomercato consegnando a Grosso le verità delle quali il tecnico neroverde non ha ancora potuto avvantaggiarsi del tutto. Da sabato tutto sarà più definito, ma da qui ad allora tocca andare dietro a questioni non secondarie, anche a livello di equilibri di gruppo. Possibili arrivi in Gytkjaer – da Venezia smentiscono, ma la trattativa c’è, e schiude traiettorie in uscita per Moro – e, anche se un po’ più defilati, per Caso del Frosinone e Makoumbou del Cagliari, oltre che nel giovane difensore centrale Tarik Muharemovic che la Juve Next Gen presta, e partenze altrettanto possibili un po’ ovunque. E, segnatamente, nei tanti che andranno ceduti, anche perché l’impressione è che il Sassuolo non abbia nessuna voglia di tenerli da ‘separati in casa’.