Landini riacquista miracolosamente la parola contro una manovra che non c’è La giornalista lo fa a pezzi video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Il copione logoro di Maurizioè come una vecchia commedia che più o meno da Ferragosto mette in scena ormai da anni: chiamare la piazza e incendiare gli animiunaeconomica che ancora non c’è. Gettare benzina sul fuoco in un momento di difficoltà rispetto a uno scenario internazionale preoccupante è da irresponsabili. Ma più di questo preme sottolineare la comicità del leader della Cgil chela. Dopo avere fatto scena muta su un fronte ben più grave: il ridimensionamento di Stellantis annunciato appena una settimana fa. Afasia, mutismo, la Cgil non è pervenuta su quessto tavolo drammatico. Per fortuna in America non hanno la Cgil e. E i sindacati si sono subito mobilitati, hanno subito dato l’altolà a Tavares. Costringendolo a volare negli Usa.