Il virus Usutu identificato nelle zanzare del Maceratese Cos’è e quali sono i sintomi dell’infezione

(Di martedì 27 agosto 2024) Tra i moltitrasmessi dallese ne aggiunge un altro ed è stato registrato anche in Italia. Stiamo parlando dell’, un Arboa RNA messaggero molto simile alWest Nile, la cui trasmissione avviene principalmente tramite la puntura della zanzara comune e contro il quale, ad oggi, non esistono né cura né vaccino. Nell’ambito di un piano di controllo nazionale promosso dal Ministero della Salutestati registrati dei casi diinfette nel comune di Monte San Giuliano, nel. Secondo gli esperti, tuttavia, non ciparticolari criticità e, per ora, è stata avviata una procedura di disinfestazionearee in cuistate trovate lepositive al patogeno.