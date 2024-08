Il Milan in campo si muove come una squadra amatoriale Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) Su, Claudio Savelli fa letteralmente a pezzi ildi Fonseca. Se la prende con i giocatori a cui mancano “nozioni elementari”, con Fonseca che ripete gli stessi errori tattici e con la società rea di non aver compreso la necessità di una rifondazione totale. Per cambiare ilserviva una rivoluzione Scrive Savelli: “Vedi ile fatichi a credere che sia unadi serie A. Insiuna formazione. Ci sono delle lacune di base, delle nozioni elementari assenti, che si ripetono da anni“. Parla di giocatori incapaci di scappare su palla scoperta, dare copertura al compagno in aggressione, chiudere una diagonale. Il club pensa di risolvere tutto attraverso il mercato, ma accentua i danni perché viene responsabilizzato chi li crea, ovvero i leader Theo, Leao e Maignan.