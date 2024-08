I concerti in Italia a settembre 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo gli appuntamenti con i festival estivi, continuano icon nuove date nel mese di. Diversi artisti –ni e stranieri – sono pronti ad intrattenere i fan per tutte le settimane, da Nord a Sud. A seguire potete trovare una guida con alcuni dei live più interessanti e gettonati, rigorosamente in ordine alfabetico. Il calendario dei live “Funziona solo se stiamo insieme” è il nome del tour che vede protagonista Biagio Antonacci, impegnato il 9 e 10a Macerata e poi, in ben dieci date – una sorta di residenza – all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera.Aurora, invece, si esibirà il 18all’Alcatraz di Milano per l’unica tappana del suo tour. A giugno è stato pubblicato il suo ultimo disco di inediti, “What Happened to the Heart?”. E in scaletta ci saranno anche questi pezzi.