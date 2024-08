Humberto Maschio…

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) Il ricordo diMaschio A volte nello sport per passare alla storia, essere ricordato dai tifosi, non serve avere compiuto grandi imprese, vinto trofei, ma avere avuto la fortuna di trovarsi nel momento in cui la magia esplodeva il suo lampo, istantaneo e incandescente al tempo stesso.Maschio, deceduto nei giorni scorsi, è ricordato nella storia del calcio non tanto per i gol e i trofei vinti, quanto per due situazioni, una di colore, se vogliamo, e l’altra più drammatica. Nato ad Avellaneda, in Argentina, con ascendenti italiani, come tanti che vivono in quel Paese, si mise in luce a centrocampo, prima come giocatore di manovra, poi come interno offensivo, passando ben presto a vestire i colori biancocelesti del Racing, che sarebbe rimasta la squadra del suo cuore.