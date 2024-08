Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | ecco Adli e Romero No a Gosens Amrabat a un passo dall' addio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Firenze, 27 agosto 2024 -no, Kostic nemmeno. Laboccia le due candidature per la fascia sinistra e puntella il centrocampo cone la difesa con il giovane. Stamani Yacinesarà a Firenze per sostenere le visite mediche. E' lui il centrocampista scelto per rinforzare la mediana di Palladino. Esubero del Milan, classe 2000, il francese di origini algerine arriva in viola in prestito oneroso per 1,5 milioni. Il diritto di riscatto è fissato a 10, ai rossoneri anche un 10% dell'eventuale plusvalenza sulla rivendita. Insomma, formula complessa, ma fondamentalmente si tratta di un prestito libero, non particolarmente oneroso. La prossima estate si vedrà in base al rendimento del giocatore. A cavallo del centrocampo può ricoprire diversi ruoli. L'anno scorso Pioli lo ha fatto giocare da mezzala e da play.