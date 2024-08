F1 | Lando Norris con una McLaren così tutto è possibile

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Max Verstappen inizia, davvero, a tremare. E non è soltanto una frase di circostanza. Lanelle ultime uscite ha dimostrato di essere la vettura più veloce e solida e i suoi due piloti hanno immediatamente saputo capitalizzare il grande lavoro messo in pista dagli uomini guidati da Andrea Stella.ha vinto in Olanda, a casa del campione del mondo in carica alla guida di Red Bull, dimostrando di essere davvero pronto per la lotta al titolo: il numero uno ha settanta punti di vantaggio sull’anglosassone che, adesso, sembra credere davvero alla clamorosa rimonta. Il tempo c’è, in effetti, e la grande forma della vettura papaya potrebbe sospingere il ragazzo verso un’impresa epica all’intero della Formula 1.