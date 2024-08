Chadia Rodriguez sbotta contro un fan che le chiedeva di spogliarsi | Vengo a darti due sberle | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 agosto 2024)un fan che lediun fan durante un concerto in Sardegna, a Budoni, in occasione dell’Holi Dance Festival. La rapper ha interrotto la musica per riprendere uno spettatore che le ha urlato di togliersi la camicia. “Cos’è che hai detto tu? – affermainterrompendo lo show – Amore se mi togliessi la camicia poi sarebbe un problema per te. Porta rispetto, perché sei adulto e sei circondato da ragazzini, che poi prendono il tuo esempio di merda. Ricordatelo! Poi pensano che sia normale! ‘Levati la camicia’ cosa? Chedue! Ma come ti permetti? Ma vedi di imparare a stare al mondo!”. @deenidoddoo #perte #budoni #? suono originale – deny