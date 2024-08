Caso Rai perché l’ambiguità con Mosca non paga Scrive Irdi Atlantic Council

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 agosto 2024) C’è un filo conduttore che accomuna le decisioni e le posizioni dell’Italia sull’Ucraina: l’idea di mantenere agli occhi dei russi una moderazione che ci preservi almeno in parte dalla loro ira e ci faccia rimanere sotto la soglia della loro attenzione e fuori dal loro mirino. L’ultimo esempio in ordine di tempo è l’istantaneità con cui la Rai ha deciso di fare rientrare Stefania Battistini e Simone Traini in Italia dopo le minacce russe. Una scelta che sembra sottendere un’equazione assoluta fra l’interesse dell’azienda, dell’informazione pubblica e del Paese e l’incolumità fisica dei due giornalisti, con un retrogusto di ammissione di colpa.