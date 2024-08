Biasin | Attacco Inter non incompleto! Quarto? Non può essere Haaland

Leggi tutta la notizia su inter-news

Di martedì 27 agosto 2024

In collegamento su Radio Sportiva, Fabrizio ha risposto alla domanda di un ascoltatore sull' dei nerazzurri: «La rosa dell' poteva più forte? Certo. Tutte le rose possono più forti a fronte di investimenti importanti. Ma questa è stata la rosa che lo scorso anno ha vinto il campionato, venendo confermata. Non sono d'accordo sul fatto che l' sia un reparto. Per caratteristiche manca quel giocatore alla Sanchez, che sparigliava le carte, creando superiorità. Ma un reparto formato da Lautaro Martinez e Thuram, con l'aggiunta di Taremi più Arnautovic è già fortissimo. L'austriaco, occhio a darlo per un pensionato, perché sabato è entrato molto bene.