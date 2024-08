Archiviato lo Ius scholae Tajani attacca sull’Autonomia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 agosto 2024) Che potesse trattarsi di una boutade agostana era un sospetto che nutrivano in molti. Oggi il sospetto è diventato certezza. In vista del vertice con gli alleati del centrodestra e la premier del 30 agosto il vicepremier, ministro e leader di Forza Italia, Antoniosi riposiziona sullo Ius. Riformare le regole per concedere la cittadinanza italiana improvvisamente per gli azzurri, dopo aver duellato su questo tema in maniera aspra a suon di minacce e video con la Lega e in parte anche con Fratelli d’Italia, non è più una necessità. La marcia indietro sullo Iusdi Forza Italia “Il tema della cittadinanza va affrontato, ma non è centrale in questi giorni. Credo che dovremmo parlare del tema della cittadinanza in generale, anche in riferimento allo ius sanguinis, che consente di ottenere la cittadinanza se si ha un antenato italiano.