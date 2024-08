Addio a Sven Goran Eriksson il calcio piange l’allenatore gentiluomo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – E’ morto. Ill’ex allenatore, deceduto all’età di 76 anni per un cancro al pancreas.era malato da tempo. Il tecnico – che in carriera ha guidato anche Roma, Lazio e Sampdoria – si è spento circondato dall’affetto della sua famiglia. Accanto a lui, la compagna Yaniseth e i figli Johan e Lina: “La famiglia chiede il rispetto della volontà di elaborare il lutto in privato e chiede di non essere contattata”. La malattia gli era stata diagnosticata all’inizio del 2023.aveva reso nota la notizia aggiungendo che, secondo i medici, l’aspettativa di vita sarebbe stata al massimo di un anno. Pochi giorni fa, online è rimbalzato l’ultimo messaggio di ‘nis’, affidato al documentario realizzato da Amazon Prime. “Ho avuto una bella vita.